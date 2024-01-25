Ara tatilde çocuklar için festival ve gösteri düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda üç ayrı seans halinde sahnelenen ‘Keloğlan Masalları Müzikali- Elma Şekeri Festivali’ yapıldı.

KELOĞLAN OYUNU SAHNELENDİ

TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan çizgi filme sadık kalınarak hazırlanan ‘Keloğlan Masalları Müzikali’ özel şarkıları, dekoru ve dansçılardan oluşan ekibiyle çocukların hayal dünyasına farklı bir renk kattı. Keloğlan Masalları Müzikali Bilgecan Dede, Balkız, Kara, Sivri, Sinek gibi karakterleri ile çocukları eğlendirdi. Tiyatro gösterisini çocuklarla birlikte izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların ara tatil zamanlarını eğlenceli ve keyifli bir şekilde geçirmeleri için düzenledikleri kültürel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZI TATİL DÖNEMİNDE DE YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

‘Keloğlan Masalları Müzikali- Elma Şekeri Festivali’ etkinliğine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Çınar salonda bulunanlara hitaben yaptığı konuşmada; “Belediye olarak çocuklarımızı tatil döneminde de yalnız bırakmıyoruz, söz verdiğimiz gibi güzel bir tiyatro gösterisini bugün sizlerle buluşturduk. Çocuklarımızın tatil döneminde eğlenmesi ve zamanını faydalı geçirmesi bizim için önemlidir. Çocuklarımıza yönelik sürpriz etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Konteyner kentlerimizde kalan çocuklarımızı da unutmadık, onlara yönelikte sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz. Bugünde TRT Çocuk Kanalının sevimli yapımlarından olan Keloğlan Masalları Müzikalini sizlerle buluşturduk. Sizlerin gösterdiği teveccüh ve yüksek katılım bizleri mutlu etti, hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz, başarılı ve güzel bir hayat yaşamaları içinde elimizden geleni yapıyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” şeklinde konuştu.