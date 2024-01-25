“Süper Hizmet Masası” 2023’te kaç kişiye hizmet verdi?

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının zemin katında çalışmakta olan Süper Hizmet Masası’nın, 2023 yılında toplamda 99 bin 387 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdiği bildirildi.

85 BİN 727 KİŞİYE DANIŞMA HİZMETİ VERİLDİ

Süper Hizmet Masası’na müracaat eden 99 bin 387 kişiden; 85 bin 727 kişiye danışma ve bilgilendirme, 5 bin 902 kişiye sicil işlemleri, 6 bin 300 kişiye numarataj tahakkuk işlemleri, bin 458 kişiye ise dilekçe yazımı, istek, şikâyet ve yönlendirme hizmeti verildiği açıklandı. Vatandaşların verilen hizmetler sonucunda memnuniyetlerini dile getirdiği bildirildi.

Kaynak: BÜLTEN