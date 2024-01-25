“Süper Hizmet Masası” 2023’te kaç kişiye hizmet verdi?

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının zemin katında çalışmakta olan Süper Hizmet Masası’nın, 2023 yılında toplamda 99 bin 387 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdiği bildirildi.
85 BİN 727 KİŞİYE DANIŞMA HİZMETİ VERİLDİ
Süper Hizmet Masası’na müracaat eden 99 bin 387 kişiden; 85 bin 727 kişiye danışma ve bilgilendirme, 5 bin 902 kişiye sicil işlemleri, 6 bin 300 kişiye numarataj tahakkuk işlemleri, bin 458 kişiye ise dilekçe yazımı, istek, şikâyet ve yönlendirme hizmeti verildiği açıklandı. Vatandaşların verilen hizmetler sonucunda memnuniyetlerini dile getirdiği bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.