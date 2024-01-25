Malatya’da yeni yapılaşma koşulları belli oldu Bu şartlara uymayan ev yapamayacak

Deprem sonrası yeni yapılacak yapıların yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik planlanan yeni yapılaşma koşulları belli oldu. Özellikle kaçak yapılaşmaların olmaması adına Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, yeni yapılacak yapılar için birtakım şartlar öne sürdü.

“YAPILAŞMA OLACAKSA BİZ VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

Ayrıca geçen Aralık ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Depremden sonra kaçak yapılaşmalar oldu. Bu kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi lazım. Yapılaşma olacaksa biz vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın problemlerini çözmemiz için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Depremlerinden ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni yapılaşma koşullarını Busabah Medya’ya açıkladı. Yapılan plan değişiklikleri şöyle açıklandı:

1. İmar planında 2+3 kat ve üzeri yapılarda en az bir bodrum kat veya uygun kazıklı temel yapılarak temellerin sağlam zemine oturtulması zorunlu. Ancak 2+3 kattan düşük yapılarda parsel bazlı yapılacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarındaki zemin değerleri bodrum kat yapılmasına gerek görmüyorsa bu tip yapılarda bodrum kat zorunluluğu aranmaz. Z+6 kat ve üzeri yapılarda en az 2 bodrum kat yapılması zorunlu.

2- Zemin sınıfı ZA ve ZB olan zeminler dışında radye temel yapılması zorunlu.

3- Kent genelinde Z+1 kattan fazla yığma yapı yapılamaz.

4- Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gereken alanlarda zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz, dolgu zemin üzerine bina inşa edilemez.

5- Betonarme yapılarda; bant pencere, bodrum katta havalandırma boşlukları, kat kirişlerindeki süreksizlikler, eğimli arazideki temellerin farklı kotlarda uygulanması, kolon yüksekliği boyunca devam dolgu ve perde duvarlar kısa kolon davranışına sebep olacağından dolayı bu hususlara dikkat edilecek, açılan boşluklar kolon ve perdelere 0.50 metreden fazla yaklaşmayacak, yumuşak kat ve kısa kolon oluşmaması için tüm katlarda kat yükseklikleri aynı olacak şekilde tasarım yapılacak.

5 a. Planlamada ticaret fonksiyonlu parsellerde zemin katların kat yüksekliği ile normal katlar arasındaki yükseklik farkı 100 santimetre ile sınırlandırılarak, ticaret + konut fonksiyonlu parsellerde zemin kat yüksekliği 4 metreyi geçmeyecek.

5 b. Zemin katı ticaret olarak tasarlanmış binalarda yumuşak kat etkisini azaltmak için taşıyıcı perde oranları x ve y yönünde yönetmeliğin belirlediği şartlara ilave olarak kolon ve perde kesitleri oranında büyütülecek.

6- Bodrum katların en az bir cephesi tamamen toprak altında olması, diğer cephe alanları toplamının ise yüzde 50’sinin toprak ile temas etmesi zorunlu. Ruhsatlandırma aşamasında ve sonrasında bodrum katların tabii zemin kotuna göre toprağa temas eden kısımları kat kazanmak amacı ile tesviye edilemez.

7- Binaların ruhsatlandırma aşamasında tabi zemin dikkate alınacak. Plan kote üzerindeki kotları ile onaylı halihazır harita üzerindeki kotları kontrol edilecek. Plan kotelerin onaylı halihazırlar ile uyumlu olması zorunlu.

8- İmar planında konut ve içerisinde konut bulunduran karma fonksiyonlu alanlarda asma kat yapılamaz.

9- Z+5 kat ve üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamaz. Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise konsol 1 metreden den fazla çıkamaz. Çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği düşey taşıyıcı elemanları yürürlükte olan Türkiye deprem yönetmeliğinin eki esaslarının 7.5.1. maddesinin a bendindeki şartları sağlaması zorunlu.

10- Z+5 kat ve üzeri yapılarda çatı arası piyesi yapılmayacak.

11- Binaların zemin katında bina izdüşümü fazlası alan yapılacaksa, bu alan dilatasyon ile ayrılacak, bodrum katta devamı sağlanacak ve binada simetrik olarak konumlandırılacak.