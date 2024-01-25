25 Oca 2024 - 14:25 - Gündem

Deprem bilimci sorunları tek tek açıkladı Türkiye’de neden bu kadar müteahhit var?

Şubat depremlerinin ardından açıklamalar yaparak bilgilendirmelerde bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Türkiye’deki yapı dönüşümü, müteahhit sayısını, konut maliyetlerindeki artışı eleştirerek açıklamalarda bulundu. Ahmet Ercan “Türkiye'de 350 bin var. Avrupa'da depremlerde en çok yıkım ile ölüm yaşanan ülke de Türkiye” açıklamalarında bulundu.