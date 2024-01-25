Deprem bilimci sorunları tek tek açıkladı Türkiye’de neden bu kadar müteahhit var?

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yapıları, müteahhit sayısını, konut maliyetlerini eleştirerek açıklamalarda bulundu.
“EN ÇOK YIKIM VE ÖLÜM TÜRKİYE’DE”
Avrupa ülkeleri arasında en çok yıkımın Türkiye’de yaşandığını bildiren Ercan inşaat maliyetlerinin artmasına da dikkat çekti,
“Tüm Avrupa'da toplam 60 bin müteahhit varken, Türkiye'de 350 bin var. Avrupa'da depremlerde en çok yıkım ile ölüm yaşanan ülke de Türkiye. 6 Şubat depreminde ağır yara almış yapılar yıkıldı. Ancak, inşaat maliyetleri 1'e 100 arttığından, artık yerine yenisi yapılamıyor. İvedi çözüm bulunmalı”
dedi.
TÜRKİYE’DE KAÇ YAPININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREK?
Yer bilimci Türkiye’de 7 milyon yapının dönüştürülmesi gerektiğini bildirerek,
“Türkiye'de 7 milyon yapı deprem için dönüştürülmesi gerekirken 1999'dan beri yalnızca 3,5 milyonu dönüştürülebildi. Faiz ile enflasyonun çok yüksek olmasıyla metrekare konut maliyeti 10 ile 25 bin TL'ye yükselince yapısal ile kentsel dönüşüm kilitlendi. Müteahhitler düşük kazançlı deprem bölgelerinden batıdaki yüksek kazançlı lüks yapılara yöneliyorlar. Yıkılan ağır hasarlı yapıları kim yapacak?”
diye sordu.
O ŞEHİRLER TEPELERE KAYMALI
Anlattığı konuları ve sorunları bir örnek ile açıklayan Profesör,
“Karga cevizi kırmak için sağlam, sert yere atar. Karga, gevşek yerlere cevizi gömer, gelecek için saklar. Onlardan yeşerenler ceviz ağacı olurlar. Peki, kişi neden gevşek, sulak tarım alanlarındaki meyve ağaçlarını keserek ev diker? Elazığ'da iyi kötü yerlere, 1,5 ile 3 milyon konut değerinde çok nitelikli, güzel mimariyle sağlam yapılar dikiliyor. Yani Elazığ Doğu Yakası, Keban Gölü kıyısındaki tepelere kaymalı. Bingöl, Malatya ile Tunceli'den çok göç alıyor. Yeşil alanlar çoğaltılmalı”
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.