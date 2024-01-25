- Siyaset

CHP’nin Malatya için adayları kimler olacak?

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Bu yıl yapılacak olan 31 Mart Mahalli Seçimleri için partiler adaylarını açıklarken Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) de adaylarını yapılacak parti meclisi toplantısı sonrasında açıklayacak. Henüz resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisinden bir açıklama yapılmasa da kulislerde ilçeler için bazı isimler yer alıyor.

CHP’nin Malatya için adayları kimler olacak? mask
CHP’nin Malatya için adayları kimler olacak?
CHP’nin Malatya için adayları kimler olacak?
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Yapılacak toplantı sonrasında resmi olarak açıklanacak adaylardan bazıları kulislerde yer alıyor. İlçe başkanlarından birkaçını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi, diğer ilçelerdeki adaylarını ise yapılacak toplantı sonrasında kesinleştirmesi bekleniyor.

İŞTE O İSİMLER

Resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen ilçe başkanlıkları için en çok şu isimler konuşuluyor; Battalgazi ilçesi için CHP Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş, Akçadağ ilçesi için CHP Belediye Başkan Adayı Vahap Şahin, Kuluncak ilçesi için CHP Belediye Başkan Adayı Asef Zengin, Doğanşehir ilçesi için CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Bayram, Hekimhan ilçesi için Turan Karadağ, Arguvan ilçesi için ise Mehmet Kızıltaş isimleri öne çıkıyor.

Daha önce açıklanan adaylar arasında ise Yazıhan ilçesi için Abdulvahap Göçer, Arapgir ilçesi için Haluk Cömertoğlu adayları yer alıyor.

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25 Oca 2024 - 13:32 Malatya- Siyaset

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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