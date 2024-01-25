CHP’nin Malatya için adayları kimler olacak?

Yapılacak toplantı sonrasında resmi olarak açıklanacak adaylardan bazıları kulislerde yer alıyor. İlçe başkanlarından birkaçını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi, diğer ilçelerdeki adaylarını ise yapılacak toplantı sonrasında kesinleştirmesi bekleniyor.
İŞTE O İSİMLER
Resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen ilçe başkanlıkları için en çok şu isimler konuşuluyor; Battalgazi ilçesi için CHP Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş, Akçadağ ilçesi için CHP Belediye Başkan Adayı Vahap Şahin, Kuluncak ilçesi için CHP Belediye Başkan Adayı Asef Zengin, Doğanşehir ilçesi için CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Bayram, Hekimhan ilçesi için Turan Karadağ, Arguvan ilçesi için ise Mehmet Kızıltaş isimleri öne çıkıyor.
Daha önce açıklanan adaylar arasında ise Yazıhan ilçesi için Abdulvahap Göçer, Arapgir ilçesi için Haluk Cömertoğlu adayları yer alıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.