O partinin Malatya teşkilatında büyük istifa

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, tüm teşkilat ve 880 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, yaptığı yazılı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy Malatya il teşkilatında kendisi dâhil toplamda 880 üyenin istifa ettiğini bildirdi.
Kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini belirten Aksoy, kendisi ile birlikte Malatya İl Başkanlığı, Başkanlık Kurulu, Yönetim Kurulu, Etik Kurulu, Disiplin Kurulu ve 13 ilçe başkanı ile yönetim kurulları olarak da topluca istifa edildiğini dile getirdi. Aksoy, toplamda 880 üyenin Gelecek Partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.