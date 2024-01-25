25 Oca 2024 - 12:30 - Siyaset

O partinin Malatya teşkilatında büyük istifa

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, tüm teşkilat ve 880 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, yaptığı yazılı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy Malatya il teşkilatında kendisi dâhil toplamda 880 üyenin istifa ettiğini bildirdi.