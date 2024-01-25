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O partinin Malatya teşkilatında büyük istifa

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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, tüm teşkilat ve 880 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, yaptığı yazılı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy Malatya il teşkilatında kendisi dâhil toplamda 880 üyenin istifa ettiğini bildirdi.

O partinin Malatya teşkilatında büyük istifa mask
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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, tüm teşkilat ve 880 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, yaptığı yazılı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy Malatya il teşkilatında kendisi dâhil toplamda 880 üyenin istifa ettiğini bildirdi.

Kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini belirten Aksoy, kendisi ile birlikte Malatya İl Başkanlığı, Başkanlık Kurulu, Yönetim Kurulu, Etik Kurulu, Disiplin Kurulu ve 13 ilçe başkanı ile yönetim kurulları olarak da topluca istifa edildiğini dile getirdi. Aksoy, toplamda 880 üyenin Gelecek Partisinden istifa ettiğini açıkladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Oca 2024 - 12:30 Malatya- Siyaset

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