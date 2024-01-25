Malatya’da üç araç birbirine girdi

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Galericiler Sitesi mevkiinde seyir halinde olan A.A. idaresindeki 44 ACD 837 plakalı otomobil ile F.S. yönetimindeki 44 AEV 655 plaka araç kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri Y.S. idaresindeki 38 AAD 122 plakalı araca da çarparken, F.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.