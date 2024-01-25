Malatya’da üç araç birbirine girdi

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Galericiler Sitesi mevkiinde seyir halinde olan A.A. idaresindeki 44 ACD 837 plakalı otomobil ile F.S. yönetimindeki 44 AEV 655 plaka araç kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri Y.S. idaresindeki 38 AAD 122 plakalı araca da çarparken, F.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.