- Bölge

O baba tutuklandı

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 Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çocuğuna şiddet uygulayan M. Ç., Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen başlatılan soruşturma çerçevesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

O baba tutuklandı mask
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Kahta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ve tanık araştırmalarında videoda yer alan şahsın M. Ç. olduğu tespit edildi.

İkametgah adresinde yakalanan M. Ç. ‘nin Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve kendisini bedenen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama suçundan tutuklandığı öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Oca 2024 - 12:25 Adiyaman- Bölge

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