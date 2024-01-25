Sivas Cuma günü dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 26 Ocak 2024 tarihinde Sivas'ta yaşanacak elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçelerin ayrıntıları şu şekilde.

ŞARKIŞLA

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat (26 Ocak 2024 Cuma 09:00- 10:00)

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Şarkışla, Yıldırım Mahallesi Kısmi

GÜRÜN

Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat (26 Ocak 2024 Cuma 09:30- 15:30)

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gürün, Karşıyaka Tr2.

MERKEZ / SİVAS

Elektrik Kesintisi Süresi: 2 saat (26 Ocak 2024 Cuma 10:00- 12:00)

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Beştepe Köyü, Demiryazı, Gündüz Köyü, Günece Köyü, Kervansaray Köyü, Kulyusuf Köyü, Ahmet Turangazi Beştepe Köy, Harmancık Köy, Törnük Köyü Ulaş, Ovacık Köyü.

SUŞEHRİ / SİVAS

Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat (26 Ocak 2024 Cuma 10:00- 14:00)

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Suşehri, Yanlızbağlar-Taşköprü Mahallesi Bir Kısmı-Sivas Caddesi.

Suşehri, Sivas (Ek Kesinti):

Elektrik Kesintisi Süresi: 30 dakika (26 Ocak 2024 Cuma 14:00- 14:30)

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Suşehri, Yanlızbağlar-Taşköprü Mahallesi Bir Kısmı-Sivas Caddesi, Suşehri Devlet Hastanesi.

Yukarıdaki bilgiler, ÇEDAŞ (Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyurulara dayanmakta. Elektrik kesintileri genellikle bakım çalışmaları veya şebeke düzenlemeleri gibi teknik nedenlerle gerçekleştirilecek.