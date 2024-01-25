Sivas Cuma günü dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 26 Ocak 2024 tarihinde Sivas'ta yaşanacak elektrik kesintileri ve etkilenecek ilçelerin ayrıntıları şu şekilde.
ŞARKIŞLA
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat (26 Ocak 2024 Cuma 09:00- 10:00)
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Şarkışla, Yıldırım Mahallesi Kısmi
GÜRÜN
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat (26 Ocak 2024 Cuma 09:30- 15:30)
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gürün, Karşıyaka Tr2.
MERKEZ / SİVAS
Elektrik Kesintisi Süresi: 2 saat (26 Ocak 2024 Cuma 10:00- 12:00)
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Beştepe Köyü, Demiryazı, Gündüz Köyü, Günece Köyü, Kervansaray Köyü, Kulyusuf Köyü, Ahmet Turangazi Beştepe Köy, Harmancık Köy, Törnük Köyü Ulaş, Ovacık Köyü.
SUŞEHRİ / SİVAS
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat (26 Ocak 2024 Cuma 10:00- 14:00)
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Suşehri, Yanlızbağlar-Taşköprü Mahallesi Bir Kısmı-Sivas Caddesi.
Suşehri, Sivas (Ek Kesinti):
Elektrik Kesintisi Süresi: 30 dakika (26 Ocak 2024 Cuma 14:00- 14:30)
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Suşehri, Yanlızbağlar-Taşköprü Mahallesi Bir Kısmı-Sivas Caddesi, Suşehri Devlet Hastanesi.
Yukarıdaki bilgiler, ÇEDAŞ (Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyurulara dayanmakta. Elektrik kesintileri genellikle bakım çalışmaları veya şebeke düzenlemeleri gibi teknik nedenlerle gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.