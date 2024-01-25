25 Oca 2024 - 12:07- Gündem G:

Hatay ve ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da planlanan elektrik kesintisi işlemleri, çeşitli ilçelerde gerçekleştirilecek. İşte 26 Ocak 2024 tarihinde planlanan Hatay elektrik kesintisi detayları:

Hatay ve ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak mask
Hatay ve ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak
Hatay ve ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da planlanan elektrik kesintisi işlemleri, çeşitli ilçelerde gerçekleştirilecek. İşte 26 Ocak 2024 tarihinde planlanan Hatay elektrik kesintisi detayları:

ANTAKYA İLÇESİ

Tarih: 26.01.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Ali Dede, Katırtepe, Merkez 2, Kale Yolu 1, Ali Dede 1, Merkez 21, Antakya Altınözü, Merkez 11, Ali Dede 6, Merkez 18, Merkez 36, Ali Dede 9

ANTAKYA İLÇESİ

Tarih: 26.01.2024

Saat: 09:00 - 10:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Atatürk Cad.6, Atatürk Cad.9, Cumhuriyet 30, Atatürk, Atatürk Cad.10, Atatürk Cad. 11, Alazi 18, Cumhuriyet 5, Alazi 43, Atatürk 22, Atatürk Cad. 12, Alazi 19, Alazi 31, Alazi 15, Cumhuriyet 9

ANTAKYA İLÇESİ:

Tarih: 26.01.2024

Saat: 09:00 - 11:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Derince, Konutlar, Akhisar-Konutlar 2, Konutlar 7, Konutlar 4, Konutlar 1

ARSUZ İLÇESİ

Bakım Çalışması

Tarih: 26.01.2024

Saat: 09:00 - 13:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Pr.Dr. İskender Sayek

BELEN İLÇESİ

Bakım Çalışması

Tarih: 26.01.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Benlidere, Yapraklı, 2920, 2942, 2912, 2911, 2941, 2908, Benlidere 2, Kömürcükuru, 2901, 3222, 3224, 3201, 3216, 3218

İSKENDERUN İLÇESİ:

Tarih: 26.01.2024

Saat: 09:00 - 11:00

Etkilenen Cadde/Sokak: 2253, 623, 638, PRF. Muammer Aksoy, Şehit P. Tğm. Cahit Tütüncü, 617, Tepeler, Bağlıca 1, Tepeler 2.

Bu planlanan kesintiler Hatay genelinde elektrik şebekesi iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

 
 

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25 Oca 2024 - 12:07 Hatay- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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