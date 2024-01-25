Hatay ve ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da planlanan elektrik kesintisi işlemleri, çeşitli ilçelerde gerçekleştirilecek. İşte 26 Ocak 2024 tarihinde planlanan Hatay elektrik kesintisi detayları:
ANTAKYA İLÇESİ
Tarih: 26.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Ali Dede, Katırtepe, Merkez 2, Kale Yolu 1, Ali Dede 1, Merkez 21, Antakya Altınözü, Merkez 11, Ali Dede 6, Merkez 18, Merkez 36, Ali Dede 9
ANTAKYA İLÇESİ
Tarih: 26.01.2024
Saat: 09:00 - 10:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Atatürk Cad.6, Atatürk Cad.9, Cumhuriyet 30, Atatürk, Atatürk Cad.10, Atatürk Cad. 11, Alazi 18, Cumhuriyet 5, Alazi 43, Atatürk 22, Atatürk Cad. 12, Alazi 19, Alazi 31, Alazi 15, Cumhuriyet 9
ANTAKYA İLÇESİ:
Tarih: 26.01.2024
Saat: 09:00 - 11:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Derince, Konutlar, Akhisar-Konutlar 2, Konutlar 7, Konutlar 4, Konutlar 1
ARSUZ İLÇESİ
Bakım Çalışması
Tarih: 26.01.2024
Saat: 09:00 - 13:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Pr.Dr. İskender Sayek
BELEN İLÇESİ
Bakım Çalışması
Tarih: 26.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Benlidere, Yapraklı, 2920, 2942, 2912, 2911, 2941, 2908, Benlidere 2, Kömürcükuru, 2901, 3222, 3224, 3201, 3216, 3218
İSKENDERUN İLÇESİ:
Tarih: 26.01.2024
Saat: 09:00 - 11:00
Etkilenen Cadde/Sokak: 2253, 623, 638, PRF. Muammer Aksoy, Şehit P. Tğm. Cahit Tütüncü, 617, Tepeler, Bağlıca 1, Tepeler 2.
Bu planlanan kesintiler Hatay genelinde elektrik şebekesi iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.