O fayda gerginlik hızı artıyor mu? Deprem Bilimci'den dikkat çeken açıklama

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin 4. yıldönümünde 'Deprem riskiyle yüzleşmek, bilinçli toplum, güvenli gelecek' konulu bir panel düzenlendi. Gerçekleştirilen panele Fırat Üniversitesi (FÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Fevzi Bingöl, FÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy ve FÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Keleşoğlu ile birlikte konuşmacı olarak katılan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem gerçeği, Elazığ ve çevre illerdeki deprem riskleri analiz analizi, deprem öncesi alınacak tedbirler ve kentsel dönüşüm süreci konularında bilgilendirmelerde bulundu.
''TÜRKİYE’DE HİÇBİR YERDE DEPREM OLMASA MUTLAKA BİNGÖL KARLIOVA’DA OLUR''
Bölgedeki deprem hareketliliğine dikkat çeken jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,
''Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova’da olur. Bunun ana nedeni iki tane ana kırığın çatağında olmasıdır. Bunlardan bir tanesi Doğu Anadolu Kırığı diğeri ise Kuzey Anadolu kırığıdır. Bunların ikisi de etkin kırıklar. Kuzeyde, Kuzey Anadolu kırığı 8’e kadar deprem üretebiliyor. Doğu Anadolu kırığı kendini bu sene biraz daha öğretti. Onun bu kadar büyük deprem üreteceğini bilemiyorduk. Kahramanmaraş’ta olabilecek en büyük depremin 6 bekliyordum ama yaklaşık 7.8 enerji boşalttı. Doğu Anadolu kırığının devinimini yakın olarak izleniyor. Karlıova’dan Türkoğlu’na kadar genellikle gerginlik biriktirme hızı fazla. Bunun nedeni, Kahramanmaraş’tan kuzeye Bingöl Türkoğlu’na doğru geldikçe Anadolu levhasının üzerindeki baskı oranı artıyor. Dolayısıyla burası daha çok geriliyor. Daha çok gerildiği için küçüklü büyüklü depremleri hep yapıyor. Ancak Doğu Anadolu kırığı, parçalar halinde yaklaşık boyu 580 kilometre olması ve parça büyüklükleri bizim kestirimimizi etkiliyor”
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Seadet Mehmetova - Anlamadim Maraşda yinemi deprem olacak ????
Cengiz - Elaziğ
Mehmet - Adam Bingöl Karlıova ve Erzincan arasından bahsediyor bu demeki Elazığ Erzurum Muş ve Tunceli bu iler ve ilçelerinden bahsediyor
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.