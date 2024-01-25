25 Oca 2024 - 11:15- Gündem

O fayda gerginlik hızı artıyor mu? Deprem Bilimci'den dikkat çeken açıklama

Elazığ depreminin 4’üncü yıl dönümünde düzenlenen "Deprem riskiyle yüzleşmek, bilinçli toplum, güvenli gelecek" paneline katılan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmazsa mutlaka Bingöl Karlıova’da olur. Bunun nedeni, iki tane ana kırığın çatağında olmasıdır. Bunlardan bir tanesi Doğu Anadolu kırığı diğeri ise Kuzey Anadolu kırığıdır. Bunların ikisi de etkin kırıklar. Kuzeyde, Kuzey Anadolu kırığı 8’e kadar deprem üretebiliyor” dedi.