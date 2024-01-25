25 Oca 2024 - 00:36- Gündem G:

Bin 300 yıllık tevrat kitabı ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen operasyonda, bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice el yazmalı Tevrat kitabı ele geçirildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Dulkadiroğlu ilçesindeki iki şahsın tarihi eser kitabını satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Bin 300 yıllık tevrat kitabı ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen operasyonda, bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice el yazmalı Tevrat kitabı ele geçirildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Dulkadiroğlu ilçesindeki iki şahsın tarihi eser kitabını satmaya çalıştıkları tespit edildi.

F.K. (55) ve S.A.A. (49) isimli şüpheliler, Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında, bin 300 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice el yazmalı Tevrat kitabı bulundu.

Olayın detaylarıyla ilgili adli makamlara bilgi verilerek tahkikata başlandı. Jandarma ve suçla mücadele birimleri, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bu tür önemli ele geçirmelere devam ediyor. Tutuklanan şüphelilerin, yasal süreçteki durumları ise ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kahramanmaraş, operasyon, el yazmalı Tevrat, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, gözaltı, Şüpheli, Tutuklama

25 Oca 2024 - 00:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL