Dış sahada en fazla puan toplayan takım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek, bu sezonki deplasman başarısını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, dış sahada çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle toplamda 31 puan elde etti.

Fenerbahçe'nin dış saha performansı, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldığı bu sezonki deplasman maçlarında göz doldurdu. Sarı-lacivertli ekip, dış sahada 25 gol atarak bu alandaki başarısını da kanıtladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 11 maça çıkararak puanını 57'ye yükseltti. Bu galibiyetle Başakşehir ise 27 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, ligin 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Fenerbahçe, bu önemli mücadele öncesinde taraftarlarına umut dolu bir atmosfer sunma hedefinde.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı