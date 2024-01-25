Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’da kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. idaresindeki 37 RA 552 plakalı kamyon, kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Binnaz Durgut’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Binnaz Durgut, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı