Kız kardeşine taciz iddiasıyla çıkan kavga kanlı bitti!

Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi, kız kardeşine rahatsızlık verdiği iddia edilen şahsı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Mevlana Mahallesi Eki Şube Caddesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Y.E., kız kardeşine tacizde bulunduğu iddia edilen 19 yaşındaki G.K. ile karşılaştı. Aracından inen G.K. ile Y.E. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Y.E., bıçakla G.K.'yi ağır bir şekilde yaraladı.

Olayı görenler arasında bulunan Bafra Belediyesi temizlik işleri işçileri, hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı G.K.'yi Bafra Devlet Hastanesine sevk etti. Y.E.'nin annesinin, olay yerinde bıçaklanan G.K.'ye yönelik çekilen bir cep telefonu videosunda, "Sana yüz kere dedim, çocuğun peşini bırak" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Olay yerinden kaçan Y.E., kısa sürede İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Olayın ardından G.K.'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilerin beklenirken, polis ekipleri şahısla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Kameralara yansıyan görüntüler ve tanıkların ifadeleri, olayın detaylarını aydınlatmak adına önemli deliller olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı