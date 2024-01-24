Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Deprem sınavı kimseye ders olmadı!

Tarihler bundan 4 yıl önce tam da bugünü gösterdiğinde Elazığ Sivrice merkezli, Malatya’yı da şiddetle etkileyen ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O kadar şiddetli bir depremdi ki herkes “Daha kötüsü olmaz” ifadesini kullandı. Daha kötüsü oldu! Hatta dünya böyle bir felaketi daha önce görmemişti. 6 Şubat’ta Asrın Felaketi olarak literatüre geçen, 50 binden fazla canımızı bizden koparan ikiz depremler yaşandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18990401/deprem-sinavi-kimseye-ders-olmadi

Malatya'da yerinde dönüşüm nasıl yapılacak? Kaç ayda tamamlanacak ve ne kadara mal olacak?

Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan Malatya’da 35 bini aşkın bina zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Binlerce vatandaşın depremde evlerini kaybetmesiyle beraber bazı evlerin TOKİ tarafından bazı evlerin ise kredi ve hibe desteğiyle beraber yerinde dönüşüm ile yapılacağı açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18994201/malatyada-yerinde-donusum-nasil-yapilacak-kac-ayda-tamamlanacak-ve-ne-kadara-mal-olacak

Profesör yerinde dönüşüme dikkat çekti O zemini işaret etti

Şubat depremlerinin ardından sık sık bilgilendirmeleriyle gündeme gelen ve Malatya Fay yapıları ve zemin yapıları hakkındaki çalışmalarını bildiren Prof. Dr. Mehmet Önal açıklamalarda bulundu. Yerinde dönüşüm için dikkat çeken Önal, sağlam olmayan ve üzerinde çalışma yaparak sağlam olduğunu belirlediği bir bölgeye de dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18995324/profesor-yerinde-donusume-dikkat-cekti-o-zemini-isaret-etti

Yine Malatya yine hafriyat kamyonu kazası

Malatya’da, iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18996215/yine-malatya-yine-hafriyat-kamyonu-kazasi

Malatya’nın ünlü camisi yeniden onarılıyor Tekrar eski haline kavuşturulacak

Malatya’nın merkezinde bulunan ve tarihi olarak önem arz eden Yeni Camii yeniden onarılıyor. 2020 Elazığ depreminde zarar gören ve restore edilen tarihi cami, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli depremlerle birlikte yıkıldı. Çok fazla hasar gören Yeni Camii (Hacı Yusuf Camisi) Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hacı Bayram Kızılaslan’ın işbirliğinde yeniden onarılıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18997369/malatyanin-unlu-camisi-yeniden-onariliyor-tekrar-eski-haline-kavusturulacak

Malatya’da mahalle kültürü ne zaman yok oldu?

Mahalle kültürü, geçmişte geniş ailelerin bir arada yaşadığı, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu bir yapıya sahipti. Ancak ekonominin sanayiye kayması, okur-yazarlık oranlarının artması ve göçler köylerin boşalmasına ve şehirlerin kalabalıklaşmasına neden oldu. Bu durum mahalle kültürün de yok etmeye başladı. Peki, deprem şehri Malatya’da mahalle kültürü devam ediyor mu? Malatya'da ekonomik yapıdaki değişimler aile yapısını nasıl etkiledi? İşte uzmanından yanıtlar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18997747/malatyada-mahalle-kulturu-ne-zaman-yok-oldu

Elazığ depreminin Malatya’ya mirası “GREEDFLASYON”

Bundan 4 yıl önce bugün Elazığ Sivrice merkezli, 22 saniye süren 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya’yı şiddetle sarstı ve özellikle Doğanyol’da yıkımlar meydana geldi. Hatta bazı kaynaklar bunun Doğanyol depremi olduğunu savundu. O depremin Malatya’da bıraktığı enkazlar, ağır hasarlılar, şaibeli hasar tespitleri ve travmalardan başka bir miras daha vardı: “Greedflasyon”

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18999359/elazig-depreminin-malatyaya-mirasi-greedflasyon



Elazığ-Malatya depremi 3 milyon kişiyi etkiledi O deprem 14 atom bombasına eş değerdi

Bundan 4 yıl önce bugün yaşanan Elazığ Sivrice merkezli, 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yorumda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, bu sarsıntının 14,9 atom bombasının yıkım gücüne eş değer olduğunu ifade etti. Öğüt, Malatya’nın 6 Şubat’ta yerle bir olmasının nedenini de yine bu depreme bağladı. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18999654/elazig-malatya-depremi-3-milyon-kisiyi-etkiledi-o-deprem-14-atom-bombasina-es-degerdi