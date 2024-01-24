Salgınlardan korunmak için yapılması gerekenler

İşte salgınlardan korunmak için uygulanabilecek temel önlemler:

El Hijyeni: Ellerinizi düzenli ve etkili bir şekilde yıkamak, salgınların yayılmasını önlemek için en temel adımdır. Ellerinizi su ve sabun kullanarak en az 20 saniye boyunca yıkayın. Elleriniz su ve sabun olmadan temizlenemezse alkol bazlı el antiseptikleri kullanabilirsiniz.

Yüz Maskesi Kullanımı: Toplum içinde veya kalabalık ortamlarda bulunduğunuzda, yüz maskesi takmak virüslerin yayılmasını önleyebilir. Hem sizin hem de başkalarının korunması için uygun şekilde kullanılmalıdır.

Sosyal Mesafe: Mümkünse, en az 1-2 metre uzaklıkta durarak sosyal mesafe kurun. Kalabalık ortamlardan ve toplu taşımadan kaçının.

Ellerden Yüzünüze Dokunmaktan Kaçının: Ellerinizle yüzünüze dokunmaktan kaçının, çünkü bu şekilde virüsler vücudunuza girebilir.

Hapşırma ve Öksürme Etiketi: Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu bir mendil, kolunuz veya dirseğinizle kapatın. Kullanılmış mendilleri hemen çöpe atın.

Evde Kalma ve İzolasyon: Eğer hasta hissediyorsanız veya belirtileriniz varsa, evde kalın ve diğer insanlarla temasınızı sınırlayın. Sağlık yetkililerinin önerdiği şekilde izolasyon kurallarına uyun.

Halka Açık Alanlarda Temkinli Olun: Kalabalık yerlere gitmekten kaçının. Gerekirse, açık havada daha güvenli olan yerlere tercih edin.

Aşı Olun: Sağlık yetkilileri tarafından önerilen aşıları yaptırmak, salgınlardan korunmada önemli bir adımdır. Aşılar, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Ev Temizliği ve Hijyen: Ev içinde düzenli temizlik yapın ve sık dokunulan yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte edin.

Sağlık Kurallarına Uyun: Sağlık yetkililerinin ve hükümetin belirttiği salgın yönergelerine uyun. Bu, salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.