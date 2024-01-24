Elazığ-Malatya depremi 3 milyon kişiyi etkiledi O deprem 14 atom bombasına eş değerdi

Bundan 4 yıl önce bugün yaşanan Elazığ Sivrice merkezli, 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yorumda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, bu sarsıntının 14,9 atom bombasının yıkım gücüne eş değer olduğunu ifade etti. Öğüt, Malatya’nın 6 Şubat’ta yerle bir olmasının nedenini de yine bu depreme bağladı. İşte detaylar…

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“4 yıl önce bugün Sivrice-Doğanyol’da Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde 14,9 atom bombası yıkım gücüne eş değer 10 km derinlikte 6,8 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve bu deprem geniş coğrafyada hissedilmişti”

dedi.

3 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Öğüt, Mercalli şiddet ölçeğine göre etkilenen nüfusun şöyle olduğunu ekledi:

27.000-VIII (8)

370.000-VII (7)

1.100.000-VI (6)

1.900.000-V (5)

Yani 3.397.000 kişi bu depremden doğrudan etkilenmişti.

MALATYA’DA YIKIMIN NEDENİ O DEPREMDİ

“24 Ocak 2020 Sivrice-Doğanyol depremi ardından bölgede hasar alan özellikle Malatya’da ki bu yapılar 6 Şubat 7,8 ve 7,6'lık deprem sonucunda tamamen yıkıma maruz kalarak can kayıplarına sebebiyet vermişti”

diyen Baturhan Öğüt, şöyle devam etti:

“Pütürge, Gölbaşı ve Çelikhan arasında kalan Erkenek Segmenti’nin 6 Şubat’ta kırılması bir tesadüf değil. Çünkü 24 Ocak 6,8'lik deprem sonucunda bu segmente yaklaşık olarak 1.5 bar stres transfer edilmiş ve 6 Şubat 7,8'lik depremde üzerine uygulanan basınca dayanamayarak kırılmıştı.”

SİVRİCE-DOĞANYOL DEPREMİ NEDEN OLDU?

24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin nedenini anlatan Öğüt,

“Gelin Sivrice-Doğanyol depremi neden ve niçin oldu hep birlikte bakalım. Erkenek Segmenti üzerinde 1905 yılında 6,8 ve Palu Segmenti üzerinde 1875 6,7/1874 7,1'lik depremler olmuş, yaklaşık olarak toplam 45 atom bombası yıkım gücüne eş değer depremleri oluşturmuştu. Bu 3 deprem sonrası Pütürge Segmenti üzerine yaklaşık 3.0 bar stres transfer etmiş ve 24.01.2020 6,8'lik depremi oluşturarak bu segment üzerindeki enerjiyi boşaltmıştı. Ayrıca 1964 yılında Erkenek Segmenti’nin kuzey doğu ucunda 6,0'lık bir deprem daha olmuştu”

sözlerine yer verdi.