Çocuğumun ateşi yükseldi ne yapmalıyım?

Çocuğunuzun ateşi yükseldiyse, öncelikle çocuğunuzun sağlık durumunu değerlendirmek için bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemli bir ayrıntı. Ayrıca, bu önerilere başvurmadan önce bir doktora danışmanız da gerekiyor.

Öte yandan evde yapılabilecek bazı uygulamalar şöyle olabilir:

Sakin Kalın: Panik yapmak yerine sakin olun. Ateş, bir enfeksiyonun veya diğer bir sağlık sorununun bir belirtisi olabilir.

Ateşi Ölçün: Doğru bir ateş ölçümü için dijital bir ateş ölçer kullanın. Ateşi genellikle oral (ağız), rektal (makat) veya kulak yoluyla ölçebilirsiniz.

Ateş Düşürücü Kullanımı: Çocuklarda ateşi düşürmek için önerilen dozda parasetamol veya ibuprofen gibi ateş düşürücü ilaçları kullanabilirsiniz. Ancak, mutlaka çocuğun yaşına ve kilosuna uygun dozu kullanmalısınız. İlacın nasıl kullanılacağı konusunda doktorunuza danışın.

Sıvı Takviyesi: Ateşi yüksek olan çocuklar sıvı kaybına neden olabilir. Bu nedenle, çocuğunuza yeterli miktarda sıvı vermek önemlidir. Su, meyve suları veya elektrolit içecekleri kullanılabilir.

Rahat Bir Ortam Sağlayın: Çocuğunuzun rahat etmesi için hafif giysiler giydirin ve serin bir odada bulundurun. Ayrıca, hafif bir battaniye ile örtün.

Doktora Başvurun: Ateşin sebebi belirsizse veya çocuğunuzun durumu kötüleşirse, derhal bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçin. Ateş, ciddi bir enfeksiyonun veya başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.