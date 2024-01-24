Elazığ depreminin Malatya’ya mirası “GREEDFLASYON”

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice merkez üstünde yerel saat ile 20.55’de Mw 6.8 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarındaydı. Deprem Elazığ ili ve ilçeleri başta olmak üzere Malatya, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedildi.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremde 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplamda 41 kişi hayatını kaybederken, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar gördü.

KAÇ KONUT HASAR GÖRDÜ?

24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya’da 481 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Pütürge ilçesinde 2 bin 254, Battalgazi'de 1234, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 188 olmak üzere 4 bin 947 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Elazığ’da ise toplam 86 bin 595 bina (281 bin 77 bağımsız bölüm) incelendi. Deprem esnasında yıkılan, depremin hemen akabinde tehlike arz eden acil yıkılması gereken binalar ile ağır hasar alan binaların sayısı toplam 16 bin 606’ydı. Bağımsız bölüm olarak ise 38 bin 548’di.

Bu bağlamda o deprem aslında Malatya özelinde birçok etkinin yanında 4 yıldan beri süregelen bir miras daha bıraktı. Greedflasyon…

“GREEDFLASYON” NEDİR?

“Greed” kelimesi, İngilizcede “açgözlülük, hırs” gibi anlamlara geliyor. “Greedflation” terimi ise, şirketlerin enflasyonist ortamdan yararlanarak üretim maliyetlerinin fiyat artışlarını haklı gösterecek seviyede artmadığı bir durumda kar marjlarını artırmak için uyguladıkları fiyat artışını ifade ediyor. Bu tarz bir yaklaşım, girişimcileri kârlarını artırmaya motive eden fırsatçılık/açgözlülük ile ekonomik zayıflık zamanlarını fırsat bilerek fiyatları artırmaya yöneltiyor. (immib.org.tr)

DEPREM BÖLGESİ BU TERİME, İSMİNİ BİLMESE DE ÇOK AŞİNA

İktisatçı Mahfi Eğilmez bu konuda,

“Bir de greedflasyon var. Greed İngilizcede açgözlülük demek. Bu da yüksek enflasyonun yarattığı ortamdan yararlanarak mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını enflasyonun da üzerinde artırma eylemini tanımlıyor”

ifadelerini kullanıyor. Yani bu terim sadece şirketlerin değil, herkesin faaliyet haline getirebileceği bir durum. Deprem bölgesi ise bu terime, ismini bilmese de çok aşina!

CEZALAR CAYDIRICI OLMAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Elazığ depreminin ardından Malatya’da hem kiralarda hem market ürünlerinde hem pazarda hem de akla gelebilecek her şeyde zamlar yaşanmıştı. Öyle ki ülke genelinde bile o fiyatları görmek zordu. Üstelik bu zamların ardından ciddi yaptırımlar da gelmişti ama ne fayda! Zabıta ve Bakanlığın denetimleri, cezaları maalesef caydırıcı olmamıştı. Kiralar ise zamanla az da olsa tahayyül edilebilecek hale gelmişti.

PANDEMİ ETKİSİ İLE GELEN ZAMLAR

Bu zamların hemen ardından pandemi süreci yaşandı. Pandeminin hemen bitişiğinde ise “Yok artık” dedirten diğer zamlar gelmişti. Yani bir “greedflasyon” daha! Tabi ki bu durum sadece esnaf veya şirketler ya da ev sahiplerinin özelinde gelişen bir gelişme değildi ancak yine de ciddi bir etken olduğunu söylemek mümkün.

6 ŞUBAT’TAN SONRASINI KİM UNUTABİLİR?

6 Şubat’tan sonra Malatya’da, diğer deprem bölgesi şehirlerde olduğu gibi ciddi bir greedflasyon görüldü. Belki o zamanlar bizler depremzede olduğumuz için farkında değildik ancak daha ilk gün birkaç şişe içme suyunu 200 TL’den satan işletmeler vardı. Şehirdeki pahalılaşma herkesi memleketinden soğuttu. Kiralardaki durum ise İstanbul’u, İzmir’i, Muğla’yı geçti. Tarih, asrın felaketi gibi fırsatçıları da unutmayacaktı.

Özet olarak “greedflasyon” süreci yeni değildi. Elazığ depremiyle başlayan ve 6 Şubat’la ağır bir hale gelen bu sürecin ne kadar süreceği ise bilinmiyor.