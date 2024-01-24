Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde dün oynanan Hatayspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı