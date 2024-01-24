Depremde hasar alan bina yıkımında operatör hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dulkadiroğlu Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü Muhammet Gök (30), çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda ulaşılan Gök'ün cansız bedeni, daha sonra morga kaldırıldı.
Gök'ün acı haberi, hamile eşi Remziye Gök (28) tarafından alındı. Eşinin ölümüyle yıkılan Remziye Gök, ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Çiftin bir çocuğu olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredekiler ve yakınları acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. Depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları sırasında güvenlik önlemlerinin titizlikle alınması ve risklerin en aza indirilmesi adına yetkililerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.