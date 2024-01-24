9 yaşındaki astım hastası çocuk, paletli kar ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşimli mezrasında yaşayan 9 yaşındaki Taha Yasin Kaplan, astım nedeniyle nefes darlığı çekmeye başladı. Mezranın yollarının karla kapanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talep etti.

Ancak, kar nedeniyle ulaşımın mümkün olmadığı bölgeye yardım göndermek için özel olarak tasarlanmış paletli kar ambulansı kullanıldı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından yönlendirilen paletli kar ambulansı, 2 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından Taha Yasin Kaplan'a ulaştı. Mezra yakınlarındaki açık alana getirilen ambulansta, UMKE ekipleri tarafından hastaya oksijen desteği sağlandı. Ardından, hastanın durumu stabilize edilerek Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberde, kar yağışının neden olduğu ulaşım zorluklarına karşı ilgili ekiplerin etkin mücadelesi ve paletli ambulansın kullanımı vurgulanmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı