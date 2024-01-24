Minibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Ali A. yönetimindeki 31 ALV 054 plakalı minibüs, Antakya-İskenderun karayolunda aynı yönde seyreden Aydın K. idaresindeki 31 ABE 775 plakalı tıra arkadan çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatırken, yaşanan trafik kazasının nedenleri ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.