Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra idman iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İstanbulspor maçının taktiği üzerinde duruldu.
Tedavisine devam edilen Abdülkerim Bardakcı antrenmanda yer almadı.
Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti. Timur antrenman öncesinde oyuncularla tek tek ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.