Su sızıntısı nedeniyle çıkan komşu kavgasında baba ve oğul bıçaklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Günhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı apartmanda komşu olan Erol E. ve Kamil E. ile Hacı Ali B. ve Seyit B. arasında üst kattan iş yerine sızan su nedeniyle başlayan bir tartışma kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

İşyerinde başlayan anlaşmazlık, sokağa taşınarak daha da büyüdü.

Tartışmanın giderek tırmandığı kavgada, Erol E. ve oğlu Kamil E. bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla baba-oğul, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, Kamil E.'nin durumu ciddiyetini koruduğu için daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Hacı Ali B. ve oğlu Seyit B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İki taraf arasında yaşanan suçlamalar ve olayın detayları polis soruşturması kapsamında netleştirilmeye çalışılıyor. Yaşanan kavganın ardındaki nedenlerin daha fazla aydınlatılması amacıyla soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı