Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar 3 gün sonra ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 4 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla 3 gün sonra ulaşıma açıldı.
Yüksek kesimlere yağan yoğun kar sonucu ilçeye bağlı Han, Vartanus, Gortil ve Dağlıca mezra yolları ulaşıma kapandı. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, mezra yollarında kar temizleme çalışması başlattı. 3 gün süren çalışmaların ardından ulaşıma kapanan 35 kilometrelik yol, temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.