Elektrikli bisiklet dolandırıcısı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da, internet üzerinden satış yapıp alıcıyı dolandıran H.K. adlı şahıs, mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Olay, M.A. isimli şahsın, Facebook üzerinden elektrikli bisiklet alımı için anlaştığı H.K.'ye para göndermesi sonrasında yaşandı.
M.A., H.K.'ye 5 bin 750 TL gönderdikten sonra bisikletin gönderilmeyeceği bilgisini alınca durumu şikayet etti. Dolandırıcılık suçlamasıyla Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın son duruşmasında mahkeme, H.K.'yi "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme kararıyla birlikte dolandırıcının mağdur M.A.'ya verdiği zararın karşılanması hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.