Şok uygulamalarla asayiş ve güvenliği sağlıyor

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik gerçekleştirdiği şok uygulamalarda önemli sonuçlara imza attı.
Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 bin 884 şahsın GBT kontrolü yapıldı.
Uygulamalarda, şüphe ve ihbarlar doğrultusunda yapılan çalışmalarda 4 aranan şahıs yakalanırken, toplamda 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 5 kesici ve delici alet, 126 adet fişek, 3 adet şarjör, 140 adet sentetik ecza maddesi ile 1 gram esrar ve 16,5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ayrıca, 671 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 8 araç sahibine 74 bin 624 idari para cezası uygulanırken, 42 adet umuma açık mekan ile 15 kahvehane/kıraathane, 5 kafe ve 27 çay ocağı, 4 otopark da denetlendi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü'nün bu etkili uygulamaları, şehirdeki asayiş ve trafik güvenliğinin sürdürülmesine önemli katkılarda bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.