Cep telefonu dükkanında şişle soygun yapan şahsa ağır ceza!

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir cep telefonu dükkanına elindeki şişle girip iş yeri sahibinin telefonunu cebine atan F.B. (37), 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde 2023 Mayıs ayında gece saat 00.30 sıralarında gerçekleşti.

F.B., geceleyin açık olan cep telefonu dükkanına girerek işyeri sahibine telefonunun arızalı olduğunu söyleyip masa üzerindeki cep telefonunu alarak hızla olay yerinden ayrıldı. Ancak, bekçiler tarafından kısa sürede yakalanan F.B., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen F.B., gasp suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Mahkemede savunma yapan F.B., şişi yolda yürürken ayağına battığını, eline aldığını, telefonu ise yanlışlıkla alarak sabah geri götürmeyi düşündüğünü ileri sürdü. Ancak Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, F.B.'yi geceleyin silahlı gasp suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı