O il beyaz örtüyle kaplandı: Kar yağışı şehri güzelleştirdi

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı, şehri adeta beyaz bir masal diyarına çevirdi. Şehir merkezinde 30-40 santimetre, kırsal kesimde ise 50-60 santimetre civarında ölçülen kar kalınlığı, hem olumsuz etkiler yarattı hem de güzel kar manzaralarını ortaya çıkardı.
Erciş'te kar yağışının etkisiyle hayat olumsuz yönde etkilendi. Ancak, beyaza bürünen ilçe, kartpostallık manzaralarıyla da dikkat çekti. Park görevlisi İsmet Maral, karların temizlenmesiyle ilgili şunları söyledi:
"Sabah kalktığımızda her yeri bembeyaz olarak gördük. Uzun süredir beklediğimiz kar yağışı gerçekleşti, Allah’a şükürler olsun beklediğimiz kar şu anda yağıyor. Kar, rahmettir, berekettir. İnşallah barajlarımız dolum seviyesine gelir, su seviyesi yükselir."
Erciş halkı, kar yağışının güzelliklerini yaşarken, aynı zamanda kışın getirdiği zorluklarla başa çıkmanın yollarını aramaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.