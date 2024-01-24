Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Fatih Karagümrük: 0

Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan Eysseric’in kullandığı köşe atışında ön direkte Güven Yalçın kafa vuruşunda kaleci Bahadır topu çeldi.
24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cephas'ın pasında ceza yayında topla buluşan Efkan, kale önünde Ali Kanan Güneren'i meşin yuvarlakla buluşturdu. Bu oyuncunun şutu kaleci Sirigu'dan döndü. Dönen topu Ali Kaan ağlara yolladı. 1-0
40. dakikada sağ kanattan Teklic'in ortasında kale önünde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
54. dakika Levent Mercan’ın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü. Dönen topla buluşan Eyesseric’in şutunu kaleci Bahadır çeldi.
61. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının yaptığı pas hatasında topla buluşan Macheda'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-0
87. dakikada Morutan’ın sağ kanattan ceza sahası ortasında Bajic’in kafa vuruşunda kaleci Sirgu topu çeldi.
Hakemler: Muhemmet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 70), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Yıldırım Mert Çetin dk. 85), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Chatzigiovanis dk. 85), Efkan Bekiroğlu (Tolga Ciğerci dk. 39), Morutan, Macheda (Bajic dk. 70)
Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Cum Tuna Türkmen, Enes Tepecik, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Nazım Sangare dk. 85), Bertolacci, Teklic (Can Keleş dk. 66), Paoletti (Rohden dk. 66), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Serdar Dursun dk. 46)
Yedekler: Emre Bilgin, Samed Onur, Emir Tintiş, Nicholas, Adnan Uğur, Ahmet Tarık Tuğyan
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Goller: Ali Kaan Güneren (dk. 24), Macheda (dk. 61) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Kitsiou (MKE Ankaragücü), Salih Dursun, Eysseric, Bertolacci (Fatih Karagümrük)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.