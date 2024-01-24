Dicle Nehri’ne atlayan genç kız kurtarıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayan genç kız, AFAD ve itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.
Olay, merkez Sur ilçesi Kıtbıl Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen genç kız, köprüden nehre atladı.
Vatandaşlar tarafından fark edilen olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, genç kızı kurtarmak için seferber oldu. Nehrin karşısına halat çeken ekipler, intihara teşebbüs eden genç kızı başarılı bir operasyonla kurtardı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan genç kızın tedavisine başlandı. Yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, genç kızın motivasyonu ve yardım alabileceği profesyonel destekler de değerlendirilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.