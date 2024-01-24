Dicle Nehri’ne atlayan genç kız kurtarıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayan genç kız, AFAD ve itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

Olay, merkez Sur ilçesi Kıtbıl Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen genç kız, köprüden nehre atladı.

Vatandaşlar tarafından fark edilen olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, genç kızı kurtarmak için seferber oldu. Nehrin karşısına halat çeken ekipler, intihara teşebbüs eden genç kızı başarılı bir operasyonla kurtardı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan genç kızın tedavisine başlandı. Yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, genç kızın motivasyonu ve yardım alabileceği profesyonel destekler de değerlendirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı