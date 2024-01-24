Düzensiz göçle mücadele için ‘Huzur Uygulaması’ yapıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde 149 personel ve 51 ekiple 32 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada 438’i yabancı uyruklu toplam bin 43 şahıs sorgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı