Oyun parkında korkunç kaza: Çocuk 5 metre yükseklikten düştü!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Hocahamza Mahallesi Ordu Evi Altı Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan oyun parkında, 13 yaşındaki M.A.C., oyun sırasında tırmandığı 5 metre yükseklikteki kayalıktan düşerek ağır yaralandı. Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte oyun parkında zaman geçiren M.A.C., iddiaya göre kayalara tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü. Olayı görenler hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak durumu ağırlaşan çocuk, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, çocuğun düşme nedeni ve sağlık durumuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Aile ve çocuğun yakınları, kaza haberini büyük bir endişeyle bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı