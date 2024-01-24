Sünger deposunda çıkan yangında iş yeri küle döndü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesinde yer alan sünger deposunda çıkan yangın, iş yerini kül ederek büyük hasara yol açtı.

Olayın detaylarına göre, iş yeri sahibi Halil Başkurt'un, akrabasının düğünü için kısa süre önce dükkanını kapatarak ayrıldığı öğrenildi.

Başkurt'un ayrılmasının ardından, depodan yükselen alevler çevredekiler tarafından fark edildi ve hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, iş yerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, iş yeri sahibi Halil Başkurt'un akrabasının düğünü için dükkanını kapatıp ayrılmasının yangınla bir bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı