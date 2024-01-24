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Elazığ depreminden sonra inşa edildi O ilçe şubat depremlerinden etkilenmedi

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 yıl önce yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya’nın Doğanyol ilçesinin şimdiki halini görenler gözlerine inanamadığını bildiriyor. Adeta sil baştan yenilenen Doğanyol’un TOKİ konutları ile güvenli bir ilçe haline geldiği açıklaması yapıldı.

Elazığ depreminden sonra inşa edildi O ilçe şubat depremlerinden etkilenmedi mask
Elazığ depreminden sonra inşa edildi O ilçe şubat depremlerinden etkilenmedi
Elazığ depreminden sonra inşa edildi O ilçe şubat depremlerinden etkilenmedi
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin öldüğü Malatya’nın Doğanyol ilçesinde yüzlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Depremin hemen ardından Doğanyol’da yeni konutlar için çalışmalara başlanıldı. Eski evlerin çoğunlukta olduğu ilçe merkezinde hasarlı evlerin yıkılması ile TOKİ çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 yıl içinde ortaya yeni bir ilçe merkezi çıktı. Köylerdeki evlerin de yenilendiği Doğanyol, yeni hali ile görenleri hayran bırakıyor. Depremden 4 sene sonra dron ile görüntülenen ilçe merkezi, iki katlı yöresel mimariye uygun evleri ile adeta bir tatil köyünü andırıyor. Yeni camiler, okullar, hastaneler ve yolları ile de dışarıdan göç alan Doğanyol’daki konutlar 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden de etkilenmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Oca 2024 - 17:48 Malatya- Gündem

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