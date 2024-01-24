Elazığ depreminden sonra inşa edildi O ilçe şubat depremlerinden etkilenmedi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin öldüğü Malatya’nın Doğanyol ilçesinde yüzlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Depremin hemen ardından Doğanyol’da yeni konutlar için çalışmalara başlanıldı. Eski evlerin çoğunlukta olduğu ilçe merkezinde hasarlı evlerin yıkılması ile TOKİ çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 yıl içinde ortaya yeni bir ilçe merkezi çıktı. Köylerdeki evlerin de yenilendiği Doğanyol, yeni hali ile görenleri hayran bırakıyor. Depremden 4 sene sonra dron ile görüntülenen ilçe merkezi, iki katlı yöresel mimariye uygun evleri ile adeta bir tatil köyünü andırıyor. Yeni camiler, okullar, hastaneler ve yolları ile de dışarıdan göç alan Doğanyol’daki konutlar 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden de etkilenmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.