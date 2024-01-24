Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakayı ele verdi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda kent genelinde farklı yer ve zamanlarda meydana gelen işyerinden hırsızlık ve kasten yaralama olayının şüphelileri yakalandı.
Ayrıca devam eden çalışmalarda; hırsızlık, yağma, yaralama, istismar, tehdit ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplamda 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.