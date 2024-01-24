Hafızalardan silinmeyen o günü anlattı

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe, baba Hüseyin ile çocukları Onur, Yüsra ve Ayşe Yıldız’ın annesi enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve 5 yaşındaki kızı Yüsra, 28 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan anne Yıldız, depremin 4’üncü yıl dönümünde yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatarak 24 Ocak'ın kendisi için kötü bir ay, kötü bir an ve kötü bir tarih olduğunu aktardı.

"O ANLARI UNUTMAK ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

24 Ocak’ta yaşadıkları kötü anları hatırladıklarını anlatan anne Ayşe Yıldız, "Bizden sonraki depremler aklıma geliyor. Tabii ki her zaman kötü bir süreç oldu. 24 Ocak depreminde eşim ve oğlum vefat etti. Annem ben ve kızım enkazın altından çıktık fakat oğlum ve eşim vefat etti. Enkazın altında yaşadıklarımız kötü bir andı. O anları unutmak asla mümkün değil. Yüsra için çabalıyorum, ona göstermemeye çalışıyorum. Orada kaldığımız o süre cidden çok zordu. O an çocuklarımın sağ çıkmasından başka bir şey düşünmedim. Rabbim birini aldı, birini de bağışladı. Bu da bizim bir imtihanımız. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız yardım ederek bizleri bu evlere yerleştirdi. Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Rabbim kendisini bizim başımızdan eksik etmesin. 24 Ocak yaklaştığı zaman sanki tekrar bir şey olacak ve o anı yaşayacakmış gibi geliyor. Bir hafta önce sürekli evin sallandığını hissediyordum. Her 24 Ocak’ta aynı şeyleri yaşıyorum. 24 Ocak benim için kötü bir ay, kötü bir an ve kötü bir tarih oluyor. Depremden sonra bazı kişiler söz verdi fakat sözlerini yerine getirmediler. Yüsra’nın bütün eğitim masraflarını birisi karşılarsa çok iyi olur. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları bize yardımcı olursa, Yüsra’nın eğitiminde ona destek olursa çok sevinirim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı