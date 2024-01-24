- Bölge

Komşuda kaçakçılık operasyonu

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Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken bir şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Komşuda kaçakçılık operasyonu mask
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik dün çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Diyarbakır’dan Elazığ’a gelmekte olan bir şüpheli şahsın bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Oca 2024 - 17:38 Elaziğ- Bölge

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