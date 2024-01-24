24 Oca 2024 - 17:36 - Asayiş

Jandarma’nın KADES tanıtımı sürüyor

Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES uygulamayla ilgili bilgilendirme çalışmaları sürüyor.