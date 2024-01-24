Jandarma’nın KADES tanıtımı sürüyor

Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES uygulamayla ilgili bilgilendirme çalışmaları sürüyor.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 110 çalışana kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)" uygulamasının tanıtımı yapıldı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri 75’i kadın 110 çalışana (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Programda 105 el broşürü dağıtıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.