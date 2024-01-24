Malatya’da utanç operasyonu 1 kişi gözaltına alındı

Malatya’da, "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" kapsamında yapılan operasyonda çok sayıda dijital ürünler ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Malatya’da, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" kapsamında bir zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.
Sosyal medya platformları üzerinden oluşturulan grup üzerinde çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunarak kazanç sağladığı tespit edilen Ş.Z.S. Arapgir ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
YAKALANAN MATERYALLERE EL KONULDU
Zanlının ikametinde yapılan aramada 6 akıllı cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 4 bilgisayar kasası, 3 taşınabilir hard-disk, 1 fotoğraf makinesi, 1 flash bellek, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 149 CD ile dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlının ele geçirilen materyaller ile birlikte soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.