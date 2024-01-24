24 Oca 2024 - 17:34 - Asayiş

Malatya’da utanç operasyonu 1 kişi gözaltına alındı

Malatya’da, "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" kapsamında yapılan operasyonda çok sayıda dijital ürünler ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Malatya’da, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" kapsamında bir zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.