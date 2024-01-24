Malatya'da yerinde dönüşüm nasıl yapılacak? Kaç ayda tamamlanacak ve ne kadara mal olacak?

Yerinde dönüşüme karar veren vatandaşlara 750 bin TL kredi, 750 bin TL hibe ile toplamda 1 milyon 500 bin TL destek verileceği bildirildi. Bu açıklamalarla beraber bir binanın ne kadara mal olacağı, ne kadar sürede tamamlanacağı ise merak konusu oldu.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, BUSABAH Medya’ya konuşarak merak edilen soruları cevaplandırdı. “Yerinde dönüşüm maliyeti ne kadar? Ne kadar sürede tamamlanabilir? Kaç kat ve nasıl yapılacak?” soruları Mehmet Bülbüloğlu tarafından açıklandı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ağır hasar alan binaların yerine vatandaşın evini yerinde dönüşüm ile inşa edebileceği bildirildi. Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, akıllara takılan soru işaretleri ile ilgili,

“Yerinde dönüşüm ile ilgili, zemin artı 6 kat kararı şu an büyükşehir meclisinden geçti ve askı sürecinde. 20 gün sonra askıdan inecek. Daha sonrasında ruhsat, proje aşamasına geçilecek. Yani tahmini olarak 1 ay sonra fiili olarak projelerin incelenmesi ve ruhsat süreci başlar. Ben 3’üncü ve 4’üncü aylarda, kısmen de olsa inşaatların başlayacağını düşünüyorum. 4’üncü ayda ruhsatların çıkarılması gerekiyor. Burada belediyelere büyük iş düşüyor. Bunun birkaç tane etkeni var; birincisi tabi ki inşaat maliyetleri, enflasyona bağlı gerçekleşen artışlar, asgari ücretin artmasıyla oluşan fiyat artış beklentisi. Böyle olunca müteahhitler de geri durdular, “2024’ü bir görelim” diye düşündüler. Bir de seçim süreci var ve bu süreç de işi baltalayan etkenlerden bir tanesi. Belki seçim olmasaydı biraz daha hızlı ilerleyebilirdi”

şeklinde konuştu.

YERİNDE DÖNÜŞÜM MALİYETLERİ NE KADAR?

Mehmet Bülbüloğlu ortalama bir hesaplama ile metrekare fiyatının 23 bin ile 24 bin TL civarında olacağını bildirerek,

“Dediğimiz gibi inşaat maliyetleri yüksek, vatandaş çözüm üretmeye çalışıyor. Mesela 100 dairelik bir yer var. Buranın metrekaresini düşürerek daire artırmaya çalışıyorlar. Burada devletin verdiği 1 milyon 500 bin TL’nin üzerine ekleme yapmak istemiyorlar. Bu tabi ki her yerde imar açısından mümkün olmuyor, hem de müteahhit firmalar buna pek fazla yanaşmak istemiyorlar. Ayrıca fiyat anlaşmazlıkları olabiliyor. Bir maliyet analizi yaptığımızda, bizim ön gördüğümüz şekilde; müteahhit karını da işin içine katarsak, ortalama metrekare fiyatı 20-21 bin lira civarında seyrediyor. Hiçbir şeyin artmadığını düşünürsek bugün arsa payı hariç, anahtar teslimi yapılacak şekilde 20 bin TL ile 21 bin TL arası bir fiyat çıkıyor. Biz zemin artı 4 kat çalıştık ve bu fiyatı çıkardık. Bu zemin artı 6 kata çıktığında tabi ki maliyetler artabilir. Zemin artı 6 kat olursa yüzde 10 oranında bir artış ön görülebilir. Bu çok değişken bir durum ama tahmini olarak 23-24 bin TL arasında olacağı söylenebilir. Bu fiyat 1 ay sonra artabilir, değişken bir durum. Bu bağlamda vatandaşların bir an önce bir araya gelip bir karar almaları şart. 1 buçuk milyon TL hibe rakamına bir güncelleme beklentimiz vardı ama anlaşılan bu olmayacak”

dedi.

BİR BİNA NE KADAR SÜREDE TAMAMLANABİLİR?

İşçi ve usta bulmakta yaşanan sorunların inşaat süresini uzattığını sözlerine ekleyen Bülbüloğlu,

”Zemin artı 6 kat tek blok bir binanın ortalama 12-14 ay arasında bir tamamlanma süresi olur. Nisan ayında inşaatlara başlansa 2025’in yaz aylarında inşallah vatandaş yapılan evlerde oturabilecek duruma gelir. Bu sürenin uzamasının sebeplerinden bir tanesi de işçi ve usta bulmakta yaşanan sorunlardır. Bu sorunlar hem süreye hem maliyete etki ediyor. Bu durumda 8 ile 10 ay arasında tamamlanacak bir bina 12 ila 14 ay arasında tamamlanıyor. Şartlar gereği şu anda sezon durmuş durumda ama 3’üncü ayda bunun sıkıntısını daha fazla yaşayacağız. Belki kalıpçı veya sıvacı bulamayacağız, bulsak da daha yüksek bir fiyata bulabileceğiz. Bu gibi durumlar yerinde dönüşümü sıkıntıya sokacak, baltalayacak. Bunun bir mekanizması olması lazım, devlet tarafından kontrol edilmesi lazım. Gerekiyorsa dışarıdan usta veya ekip getirilmesi lazım, malzemedeki fiyat artışının disipline edilmesi lazım. Ana kalemlerin kontrol altında tutulması lazım. Yoksa bugün 20 ile 21 bin TL arasında değişen fiyat aralığı yaz sezonunda artabilir. Bu yüzden vatandaşın mağdur olmaması için bunların kontrol altında tutulması lazım”

açıklamalarında bulundu.

“GERİ KALAN TUTARI VATANDAŞIN BİR ŞEKİLDE KARŞILAMASI LAZIM”

Yapılacak bir dairenin ortalama güncel maliyetinin 3 milyon 150 bin TL ile 3 Milyon 500 bin TL arasında değişeceğini hesaplayan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu,

“Şu anki duruma bakıldığında 20 bin TL’nin altında bir maliyet olmuyor. Metrekaresi zemin artı 4 kat bir binada 20 ile 21 bin TL metrekareye denk geliyor. Yani örneğin 5 bin metrekare bir yapı yapılacaksa maliyeti 100 milyon TL’den aşağı değil. 5 bin metrekare alan ise ortalama 150 metrekareden 33 daireye denk geliyor. Ama zemin artı 6 kat düşünürsek, her katta 4 daire olduğunu hesap edersek 28 daireye tekabül ediyor. Küçük bir hesap yaparsak daire başı ortalama 3 milyon 150 bin TL ile 3 milyon 500 bin TL arasında bir maliyet çıkabiliyor. Tabi bu fiyatlar yapıya göre de değişebilir ama ortalama 3 artı 1 olan, 150 metrekare bir dairede bu fiyatlar çıkıyor. 1 Milyon 500 bin TL kredi ve hibe veriliyor ama geri kalan tutarı vatandaşın bir şekilde karşılaması lazım. Yerinde dönüşüm kararı alanların evleri ise bu şekilde yapılacak”

diyerek bilgilendirmelerde bulundu.