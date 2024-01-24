Sivas’ın iki ilçesinde saatlerce sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 25 Ocak 2024 tarihinde Sivas'ın Yıldızeli, Gürün ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde:

Yıldızeli Elektrik Kesintisi Detayları:

Kesinti Süresi: 7 saat

Etkilenen İlçe Belediyesi: Yıldızeli

Etkilenen Mahalleler:

Bedirkale,Çubuklu,Avşarağzı,Çatalkaya,Dodurga,Ekinli,Kavunluk,Sivri,Karaoluk,Karacaören,Damlalı,Sekücek,Karagözgöllüalan,Gündoğan,Bahçebaşı,Yeniköy,Yağmur,Doğlacık,Artova,Kunduz,Kunduzağılı,Tuzla,Salur,Poyrazalan,Sivas Yıldızeli Topulyurdu Köyleri.

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Başlangıç Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Bitiş Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:00

GÜRÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen mahalleler:

KARŞIYAKA TR1,

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Başlangıç Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:30

Bitiş Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:30.

Bu kesintiler, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen şebeke çalışmaları sebebiyle planlandı. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti süreleri belirtildi. Elektrik kesintileri sırasında vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemli.