- Gündem

Sivas’ın iki ilçesinde saatlerce sürecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  25 Ocak 2024 tarihinde Sivas'ın Yıldızeli, Gürün ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde:

Sivas’ın iki ilçesinde saatlerce sürecek mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  25 Ocak 2024 tarihinde Sivas'ın Yıldızeli, Gürün ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde:

Yıldızeli Elektrik Kesintisi Detayları:

Kesinti Süresi: 7 saat

Etkilenen İlçe Belediyesi: Yıldızeli

Etkilenen Mahalleler:

Bedirkale,Çubuklu,Avşarağzı,Çatalkaya,Dodurga,Ekinli,Kavunluk,Sivri,Karaoluk,Karacaören,Damlalı,Sekücek,Karagözgöllüalan,Gündoğan,Bahçebaşı,Yeniköy,Yağmur,Doğlacık,Artova,Kunduz,Kunduzağılı,Tuzla,Salur,Poyrazalan,Sivas Yıldızeli Topulyurdu Köyleri.

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Başlangıç Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Bitiş Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:00

GÜRÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen mahalleler:

KARŞIYAKA TR1,

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Başlangıç Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:30

Bitiş Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:30.

Bu kesintiler, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen şebeke çalışmaları sebebiyle planlandı. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti süreleri belirtildi. Elektrik kesintileri sırasında vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemli.

 

# Elektrik kesintisi, Sivas, sivas elektrik kesintisi, son dakika sivas, son dakika elektrik kesintisi

24 Oca 2024 - 13:09 Sivas- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL