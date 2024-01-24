Sivas’ın iki ilçesinde saatlerce sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 25 Ocak 2024 tarihinde Sivas'ın Yıldızeli, Gürün ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde:
Yıldızeli Elektrik Kesintisi Detayları:
Kesinti Süresi: 7 saat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Yıldızeli
Etkilenen Mahalleler:
Bedirkale,Çubuklu,Avşarağzı,Çatalkaya,Dodurga,Ekinli,Kavunluk,Sivri,Karaoluk,Karacaören,Damlalı,Sekücek,Karagözgöllüalan,Gündoğan,Bahçebaşı,Yeniköy,Yağmur,Doğlacık,Artova,Kunduz,Kunduzağılı,Tuzla,Salur,Poyrazalan,Sivas Yıldızeli Topulyurdu Köyleri.
Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması
Başlangıç Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Bitiş Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:00
GÜRÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenen mahalleler:
KARŞIYAKA TR1,
Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması
Başlangıç Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:30
Bitiş Zamanı: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:30.
Bu kesintiler, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen şebeke çalışmaları sebebiyle planlandı. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti süreleri belirtildi. Elektrik kesintileri sırasında vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.