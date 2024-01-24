Hatay’ın o ilçesinde 8 saat elektrik olmayacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Deprem bölgesi Hatay’da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde.

Kesintinin Başlama Zamanı: 25 Ocak 2024 (Perşembe) saat 09:00'da.

Kesinti Bitiş Vakti: 25 Ocak 2024 saat 17:00.

Şehir: Hatay.

Kesintiden Etkilenen Yerler:Tütün,Yasemin 6,Ziyaret 9,Bahar 5,Evren,Kastal,Reis,Uzay 1,Zümrüt 3,Batı,Mezarlık 4,Kurtuluş 3,Fatih 9,Yaprak 1,Kurtuluş,Kartal,Uzay (Yeni Avsuyu),Evren (Yeni Avsuyu),Batı (Yeni Avsuyu),Gül 2 Avsuyu.

Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat.

Vatandaşlar, bu süre zarfında belirtilen mahallelerde elektrik alamayacakları için bu duruma hazırlıklı olmalı. Ayrıca, Toroslar EDAŞ'ın resmi sosyal medya hesapları veya internet sitesi üzerinden güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.