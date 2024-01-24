Hatay’ın o ilçesinde 8 saat elektrik olmayacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Deprem bölgesi Hatay’da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde.
Kesintinin Başlama Zamanı: 25 Ocak 2024 (Perşembe) saat 09:00'da.
Kesinti Bitiş Vakti: 25 Ocak 2024 saat 17:00.
Şehir: Hatay.
Kesintiden Etkilenen Yerler:Tütün,Yasemin 6,Ziyaret 9,Bahar 5,Evren,Kastal,Reis,Uzay 1,Zümrüt 3,Batı,Mezarlık 4,Kurtuluş 3,Fatih 9,Yaprak 1,Kurtuluş,Kartal,Uzay (Yeni Avsuyu),Evren (Yeni Avsuyu),Batı (Yeni Avsuyu),Gül 2 Avsuyu.
Hesaplanan Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat.
Vatandaşlar, bu süre zarfında belirtilen mahallelerde elektrik alamayacakları için bu duruma hazırlıklı olmalı. Ayrıca, Toroslar EDAŞ'ın resmi sosyal medya hesapları veya internet sitesi üzerinden güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.