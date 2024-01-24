Adıyaman ve Kahramanmaraş dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte Ayrıntılar:

KAHRAMANMARAŞ:

“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan, Kalealtı ve Yapraklı Mahallelerine,

26 Ocak Cuma günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Andırın Arıklar, Tatarlı, Alınoluk, Torun, Gökçeli Mahallelerine,

27 Ocak Cumartesi günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yenipınar, Aydınkavak, Uzunsöğüt, Yeşilyöre, Yavuzlar, Önsenhopuru, Hopurlu, Kırmakaya, Yolderesi, Doluca Mahalleleri, Enerji üretim Tesisleri, Hat üzerinde bulunan özel Müşterilere,

28 Ocak Pazar günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Çiçek, OSB, Akbayır, Bakış, Sünnet ve Özcanlı Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte Ayrıntılar:

ADIYAMAN:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gölbaşı İlçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Karayolları arkası Yunus Emre Sokak ve Dicle Sokaklara elektrik enerjisi verilemeyecek.”