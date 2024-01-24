Elazığ yarın dikkat Tek tek açıklandı

FEDAŞ Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Işıkyolu Köyü Işıkyolu, Dedeyolu Köyü, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Sürsürü Mahallesi, Kızılay Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Işıkyolu Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Kültür Mahallesi, Yukarı Palu Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Karsan Köyü, Karşıkonak Köyü, Ortadurak Köyü, Demirci Köyü, Karayusuf Köyü, Nişankaya Köyü, Yenidam Köyü, Değirmentaşı Köyü, Değirmentaşı Köyü Yünlüce Mezra, Bağgülü Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Gökdere Köyü, Köklüce Köyü, Kırkbulak Köyü, Kırkbulak Köyü Payamlı Mezra, Bölükelma Köyü, Beydoğan Köyü, Akbulut Köyü Gümüşlü Mezra, Akbulut Köyü, Gemtepe Köyü, Atik Köyü, Büyükçaltı Köyü, Küçükçaltı Köyü, Gökdere Köyü Sivrikaya Mezra, Köklüce Köyü Dol Küçük Mezrası Mezra, Gökdere Köyü Akdemir Mezra bölgelerine,
Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Çaydaçıra Mahallesi, Üniversite Mahallesi, Safran Mahallesi, Şahinkaya Köyü Veran Mezra, Güneyçayırı Köyü Güneyçayırı bölgelerine” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.