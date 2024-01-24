24 Oca 2024 - 11:17 - Gündem

Elazığ yarın dikkat Tek tek açıklandı

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından, Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.