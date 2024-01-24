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Elazığ yarın dikkat Tek tek açıklandı

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından, Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ yarın dikkat Tek tek açıklandı mask
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FEDAŞ Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Işıkyolu Köyü Işıkyolu, Dedeyolu Köyü, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Sürsürü Mahallesi, Kızılay Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Işıkyolu Köyü bölgesine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Kültür Mahallesi, Yukarı Palu Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Karsan Köyü, Karşıkonak Köyü, Ortadurak Köyü, Demirci Köyü, Karayusuf Köyü, Nişankaya Köyü, Yenidam Köyü, Değirmentaşı Köyü, Değirmentaşı Köyü Yünlüce Mezra, Bağgülü Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Gökdere Köyü, Köklüce Köyü, Kırkbulak Köyü, Kırkbulak Köyü Payamlı Mezra, Bölükelma Köyü, Beydoğan Köyü, Akbulut Köyü Gümüşlü Mezra, Akbulut Köyü, Gemtepe Köyü, Atik Köyü, Büyükçaltı Köyü, Küçükçaltı Köyü, Gökdere Köyü Sivrikaya Mezra, Köklüce Köyü Dol Küçük Mezrası Mezra, Gökdere Köyü Akdemir Mezra bölgelerine,

Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Çaydaçıra Mahallesi, Üniversite Mahallesi, Safran Mahallesi, Şahinkaya Köyü Veran Mezra, Güneyçayırı Köyü Güneyçayırı bölgelerine” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.

 

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24 Oca 2024 - 11:17 Elaziğ- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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