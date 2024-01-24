Batman ve Şırnak'a kritik uyarı verildi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

BATMAN:

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yeni, Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Sevek, Emek, Orta, Yeşilova bölgelerine,

Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Aslanlı(Danagözü), Çevrecik, Sarıkuş, Taşoluk, Yayalar, Ulaşlı, Yanıkkaya, Seyitler(Eskice), Danagözü, Taşlıdere, Yuvacık, Eskice, Satı, Aslanlı, Gertavi, Çavuşlu, Kale(Ulaşlı), Çay(Danagözü), Yukarı Ziyaret, Orta(Ziyaret), Ziyaret, Çayönü(Ziyaret), Cevizli, Gölbaşı(Cevizli), Hasanbey, Kayadibi(Cevizli) bölgelerine,

Yarın 09.30-11.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi, Karaoğlak, Kalkancık, Kahveci, Yankılı, Keklikpınar, Salihli, Taşoluk, Tekeli, Yukarıkıratlı, Dere, Soylu(Dere), Yolaltı, Gültepe, Ulucanlar, Soğukpınar, Tepeüstü, Çamlıca, Pınarhisar, Seyrantepe, Gündüzlü, Tomurcak, Aşağıkıratlı, Zorluca, Seyitler, Okçular, Soylu(Yayalar), Akağaç, Yeşiltepe(Pınarhisar), Merce, Orta(Kavakdibi), Taava, Yeni (Dere), Ava, Camili, Adnan Menderes, Navala bölgelerine,

Yarın 08.45-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Karaköy bölgesine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Çukurçeşme, Bağlarbaşı, Pınarbaşı(Merkez), Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Dereli, Kaynarca, Koçak, Serinköy, Nurlu, Aydınca, Ulaş, Poyraz, Yamanlar, Özler, Ardıç, Becirman, Yemişli, Bağlarbaşı, Akburç, Gökçepınar, Yakıtlı, Kaniya Delava, Güzelöz, Dereiçi, Çalışkan, Arıca, Kutlu, Yakaköy bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Kobin bölgesine,

Yarın 16.30-22.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeniköy, Ünlüce, Yenimahalle, Segirkan, Bayındır, Petrol, Güneşli, Yağmurlu, Uğrak, Çarıklı, Neval, Üçtepe, Belikli, Reyhan, Dicle, Binatlı, Kolbaşı, Bayındır, Hanlı, Demirbilek, Yakıtlı, Suçeken, Yolveren, Çevrimova, Çeşmebaşı bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

ŞIRNAK:

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.50-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Toptepe bölgesine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Başak, Nuh, Yenişehir, Başak (Köyün Kendisi), Yenişehir, Cumhuriyet (Çalışkan), Selçik, Kösreli, Boğaz, Vatan, Atatürk, Fatih Bölgelerine,

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine Toklu, Aşağı, Yeni(Merkez) Bölgelerine,

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sulak, Kaya, Tepeönü, Nur Bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.