Dikkat Kayseri’de 5 Niğde’de 7 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KAYSERİ:

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Bostanlık, Kevenağıl, Karaören, Güzelsu, Avşarsöğütlü, Melikören mahallelerine,

Bugün 10.30 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent, Germir mahallelerine,

Bugün 13.40 ila 16.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Çardaklı, Bahçelievler mahallelerine,

Bugün 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey, Cumhuriyet mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Kızılören Tabaklı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Kuzey, Yenişehir mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Dadağı, Mahzemin mahallelerine” elektrik enerjisi verilmeyeceği bildirildi.

NİĞDE:

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz, Fatih, Harım, Kale, Sokubaşı mahallelerine,

Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyü Cumhuriyet Mevki, Hürriyet Mevkii, Yeni Mevkii bölgelerine,

Yarın 12.00 ila 13.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı İstiklal, Cumhuriyet, Yaka, Yeni, Keçikalesi Beldesi Cumhuriyet, Erenler, Selçuk, Uluören mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Fatih, Kale mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kızılkapı, Kürkçü, Postallı köylerine,

Yarın 10.00 ila 13.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bektik, Türkmen bölgelerine,

Yarın 12.00 ila 13.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet, Bektik, Türkmen Yurdu, Obruk bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Celaller Köyü’ne,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız, Yenice, Çardak, Ovalıbağ, Sultanpınarı bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı, İnönü, Yenice, Yukarı KayabaşI mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar, Devlet, Yeni, Cumhuriyet, Hürriyet, Cevizler, İnönü, Karamustafa, Pınarcık, Aşağı, İnönü, Karamustafa bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut, Başmakçı, Bayağıl, Çövek, Doğu, Kadılar, Kemalpaşa, Tekneçukur bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.