Diyarbakır’da yaşayanlar dikkat! 13 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Bereketli bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Aktepe, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı, Obalı, Köseli, İsapınar, Kamberli, Kurudere, Tepe, Başören, Koğuk, Yenice, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Bozçalı, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Koğuk bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine Yayıklı bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Kocaalan bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Kırım, Yukarıturalı, Veziri bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Fabrika, Üçkuyu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kaya, Kokulupınar bölgesine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Dolun, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Akdoruk, İslamköy, Kaynak, Düzce, Demirli, Taşköprü, Koçkar, Argün, Baloğlu, Tuzla, Akçesir, Kayacık, Saltuk, Aygün, Yuvacık, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Başbuğ, Uzunova, Konuklu, Ayhan, Ünal, Yakıt, İnkaya, Üçkuyu, Tepecik, Yaylak, Karabulak, Alaca, Ağaçkorur bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kıpçak bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yenişehir, Susuz, Yenişehir, Üçbasamak, Gündüz, Eskiköy, Otluk, Çardak bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Çarıklı bölgesine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Beneklitaş, Dökmetaş, Çimenler bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.